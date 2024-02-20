Остроушко Параскева
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Остроушко Степан Елисеевич
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Остроушко Федор Елисеевич
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Сын: Остроушко Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Остроушко Василий Елисеевич
Отец ребёнка: Остроушко Елисей Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно