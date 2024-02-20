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Остроушко Степан Елисеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Остроушко Елисей Никитович

Мать: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Сын: Остроушко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Остроушко Феодосия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Место жительства
1847
Вся семья переехала на ПМЖ г.Бахмут
Смерть
Неизвестно
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