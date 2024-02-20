Остроушко Степан Елисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Остроушко Елисей Никитович
Мать: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Сын: Остроушко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Остроушко Феодосия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Место жительства
1847
Вся семья переехала на ПМЖ г.Бахмут
Смерть
Неизвестно