Остроушко Семен Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1794
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.10.1825
Сын: Остроушко Филипп Семенович
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291 ч.-2,, м/к 1825г.,зап-48
Рождение ребёнка
1827
Сын: Остроушко Анисим Семенович
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука