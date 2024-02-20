Остроушко Семен Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстроушко Семен Никитович

Остроушко Семен Никитович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1794

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Остроушко Никита Яковлевич

Мать: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.10.1825

Сын: Остроушко Филипп Семенович

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-291 ч.-2,, м/к 1825г.,зап-48
Рождение ребёнка
1827

Сын: Остроушко Анисим Семенович

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Остроушко Агафия Герасимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close