Кирий Степан Никитович 30.12.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирий Степан Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1918 ст.

Дата смерти

27.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1918 ст.

Отец: Кирий Никита Григорьевич

Мать: Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна

13.01.1919 по новому стилю
Бракосочетание
Около 1938

Жена: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.06.1942

Дочь: Зеленская (Кирий) Таисия Степановна

Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Смерть
27.09.1991
Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Сахарный диабет. Больная печень

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