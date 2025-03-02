Кирий Степан Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1918 ст.
Дата смерти27.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1918 ст.
13.01.1919 по новому стилю
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
22.01.1940
Рождение ребёнка
19.06.1942
Дочь: Зеленская (Кирий) Таисия Степановна
Мать ребёнка: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1951
Рождение ребёнка
02.11.1954
Рождение ребёнка
28.11.1957
Смерть
27.09.1991
Сахарный диабет. Больная печень