Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна 28.12.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

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Место рождения

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.12.1918 ст.

Дата смерти

10.05.1998

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Теленьга-Головко Ирина Семёновна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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Бракосочетание
Около 1938

Муж: Кирий Степан Никитович

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.06.1942

Дочь: Зеленская (Кирий) Таисия Степановна

Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович

Смерть
10.05.1998

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