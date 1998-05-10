Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1918 ст.
Дата смерти10.05.1998
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
22.01.1940
Рождение ребёнка
19.06.1942
Дочь: Зеленская (Кирий) Таисия Степановна
Отец ребёнка: Кирий Степан Никитович
Рождение ребёнка
18.09.1951
Рождение ребёнка
02.11.1954
Рождение ребёнка
28.11.1957
Смерть
10.05.1998