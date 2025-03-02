Теленьга-Головко Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Головко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головко Михаил
Бракосочетание
27.10.1913
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.
Дочь: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно