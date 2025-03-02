Теленьга-Головко Ирина Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Теленьга-Головко Ирина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Головко Михаил

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Михаил

Бракосочетание
27.10.1913

Муж: скрыто настройками приватности

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.

Дочь: Кирий (Теленьга) Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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