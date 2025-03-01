Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Нечай Самсон
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910 ст.
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Кирий Илья (Кирилл) Никитович
Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич
Восприемники - Сазонт Денисович Нечай и Агрипина Самсоновна Кравченкова
Рождение ребёнка
1916 ст.
Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1918 ст.
Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич
13.01.1919 по новому стилю
Смерть
1981