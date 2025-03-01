Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Нечай Самсон

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910 ст.

Муж: Кирий Никита Григорьевич

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Кирий Илья (Кирилл) Никитович

Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.04.1913 ст.

Сын: Кирий Семён Никитович

Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники - Сазонт Денисович Нечай и Агрипина Самсоновна Кравченкова
Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Кирий Павел Никитович

Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.12.1918 ст.

Сын: Кирий Степан Никитович

Отец ребёнка: Кирий Никита Григорьевич

13.01.1919 по новому стилю
Смерть
1981
Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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