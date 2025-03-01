Нечай Самсон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данильченко (Нечай) Наталья Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайчихина (Нечай) Анна Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдун (Нечай) Александра Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченкова-Кравец (Нечай) Агриппина Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечай Григорий Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно