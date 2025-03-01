Нечай Самсон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечай Самсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечай Иван Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данильченко (Нечай) Наталья Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайчихина (Нечай) Анна Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдун (Нечай) Александра Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченкова-Кравец (Нечай) Агриппина Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечай Григорий Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кирий (Нечай) Ульяна Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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