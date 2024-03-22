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Савичев Савва Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1845

Отец: Савичев Иван Фокин

Мать: Савичева Анисия (Анастасия) Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1876

Сын: Савичев Пётр Савельев

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1876
унтер-офицер
Рождение ребёнка
27.07.1879

Сын: Савичев Михаил Саввин

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Савичев Сергей Саввин

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1883

Сын: Савичев Иоанн ст

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Саввина

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Савичев Иоанн Саввин

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Рождение ребёнка
11.08.1893

Дочь: Александра Саввина

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1896

Сын: Савичев Иван Саввин

Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Савичева Матрона Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савичева Параскева Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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