Савичев Савва Иванов
Место рождения
Дата рождения21.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1845
Рождение ребёнка
04.07.1876
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Военная служба
1876
унтер-офицер
Рождение ребёнка
27.07.1879
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
05.07.1882
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
27.09.1883
Сын: Савичев Иоанн ст
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Саввина
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Савичев Иоанн Саввин
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
11.08.1893
Дочь: Александра Саввина
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
30.07.1896
Сын: Савичев Иван Саввин
Мать ребёнка: Савичева Параскева Фёдорова
Бракосочетание
12.02.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно