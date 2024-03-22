Савичева Анисия (Анастасия) Афанасиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти31.10.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Афанасий Леонов
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1835
Муж: Савичев Иван Фокин
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Савичев Василий ст
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
06.11.1839
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
14.01.1842
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
18.11.1843
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
21.04.1845
Сын: Савичев Савва Иванов
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
10.04.1849
Сын: Савичев Василий 2-й
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
30.07.1850
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
30.07.1850
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
12.08.1852
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
08.09.1856
Сын: Савичев Иван Иванов
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Рождение ребёнка
07.04.1859
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин
Смерть
31.10.1882