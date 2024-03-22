Савичева Анисия (Анастасия) Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева Анисия (Анастасия) Афанасиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

31.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Афанасий Леонов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1835

Муж: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Савичев Василий ст

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1839

Сын: Савичев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1842

Сын: Савичев Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1843

Сын: Савичев Платон Иоаннов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1845

Сын: Савичев Савва Иванов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Савичев Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Рождение ребёнка
10.04.1849

Сын: Савичев Василий 2-й

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1850

Сын: Савичев Емельян Иванов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1850

Сын: Савичев Дометий Иоаннов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1852

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1856

Сын: Савичев Иван Иванов

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1859

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Савичев Иван Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.10.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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