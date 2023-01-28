Дроздов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1951
Дата смерти28.01.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951
Отец: Моностырныx Николай
Рождение ребёнка
11.07.1976
Сын: Дроздов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
30.08.1979
Сын: Дроздов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.12.1983
Дочь: Дроздова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
09.01.1987
Сын: Дроздов Александр Викторович
Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2023