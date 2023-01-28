Дроздов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Виктор Николаевич

Дроздов Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Новокронштадка, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

Дата рождения

01.11.1951

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951

Отец: Моностырныx Николай

Мать: Дроздова Ольга Самойловна

Новокронштадка, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.07.1976

Сын: Дроздов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.08.1979

Сын: Дроздов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
01.12.1983

Дочь: Дроздова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
09.01.1987

Сын: Дроздов Александр Викторович

Мать ребёнка: Дроздова Валентина Георгиевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Валентина Георгиевна

Смерть
28.01.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close