Дроздова (Никитина) Ольга Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова (Никитина) Ольга Самойловна

Дроздова (Никитина) Ольга Самойловна

avatar

Место рождения

Новоникольское, Сандыктауский район, Акмолинская область

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915

Отец: Никитин Самойло

Мать: не указана

Новоникольское, Сандыктауский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
01.11.1951

Сын: Дроздов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Моностырный Николай

Новокронштадка, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Надежда Самойловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барахтянская Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Дроздов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Николай Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close