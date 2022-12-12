Дроздова (Никитина) Ольга Самойловна
Место рождения
Дата рождения01.04.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915
Отец: Никитин Самойло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1951
Сын: Дроздов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Моностырный Николай
Новокронштадка, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Надежда Самойловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барахтянская Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Дроздов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дроздов Иван
Смерть
Неизвестно