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Шаламов Василий Васильев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Шаламов Василий из шаламовой

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Шаламова Дарья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Шаламов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шаламов Козма Васильев

Мать ребёнка: Шаламова ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шаламов Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Шаламов Егор Васильев

Мать ребёнка: Шаламова ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шаламов Трифон Васильев

Мать ребёнка: Шаламова ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1805

Жена: Шаламова Елена Матвеева

Рождение ребёнка
05.06.1808

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Шаламова Елена Матвеева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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