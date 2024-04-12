Шаламов Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Шаламов Василий из шаламовой
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Шаламова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Шаламова ?
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Шаламов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Шаламова ?
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Шаламова ?
Бракосочетание
30.01.1805
Жена: Шаламова Елена Матвеева
Рождение ребёнка
05.06.1808
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Шаламова Елена Матвеева
Смерть
Неизвестно