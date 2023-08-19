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Шаламов Егор Васильев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Шаламов Василий Васильев

Мать: Шаламова ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.05.1809

Жена: Шаламова Васса Трофимова

Рождение ребёнка
28.06.1810

Сын: Шаламов Дамиан (Демьян) Егоров

Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1812

Сын: Шаламов Петр Егоров

Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1813

Дочь: Квинтилиан Егоров

Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1819

Сын: Шаламов Ипполит Егоров

Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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