Шаламов Егор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Шаламов Василий Васильев
Мать: Шаламова ?
Бракосочетание
06.05.1809
Жена: Шаламова Васса Трофимова
Рождение ребёнка
28.06.1810
Сын: Шаламов Дамиан (Демьян) Егоров
Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова
Рождение ребёнка
12.01.1812
Сын: Шаламов Петр Егоров
Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова
Рождение ребёнка
23.04.1813
Дочь: Квинтилиан Егоров
Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова
Рождение ребёнка
29.01.1819
Мать ребёнка: Шаламова Васса Трофимова
Смерть
Неизвестно