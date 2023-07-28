Шаламов Дамиан (Демьян) Егоров
Место рождения
Дата рождения28.06.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1810
Отец: Шаламов Егор Васильев
Мать: Шаламова Васса Трофимова
Бракосочетание
02.06.1832
Рождение ребёнка
06.06.1833
Дочь: Акилина Дамианова
Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева
Рождение ребёнка
14.02.1835
Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева
Рождение ребёнка
27.06.1838
Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева
Рождение ребёнка
16.09.1839
Дочь: София Демьянова
Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева
Смерть
Неизвестно