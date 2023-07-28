Шаламов Дамиан (Демьян) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Дамиан (Демьян) Егоров

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.06.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1810

Отец: Шаламов Егор Васильев

Мать: Шаламова Васса Трофимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.06.1832

Жена: Шаламова Ирина Димитриева

Рождение ребёнка
06.06.1833

Дочь: Акилина Дамианова

Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1835

Сын: Шаламов Феодор Дамианов

Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1838

Сын: Шаламов Петр Дамианов

Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1839

Дочь: София Демьянова

Мать ребёнка: Шаламова Ирина Димитриева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно