Шаламов Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Григорий Васильев

Шаламов Григорий Васильев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Шаламов Василий Васильев

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.05.1805

Жена: Шаламова Гликерия Афанасьева

Рождение ребёнка
24.04.1807

Сын: Шаламов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1809

Дочь: Большакова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1811

Дочь: Хиония Григорьева

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1813

Сын: Шаламов Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1820

Сын: Шаламов Феодор Григорьев

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close