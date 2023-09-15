Шаламов Григорий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Шаламов Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1805
Рождение ребёнка
24.04.1807
Сын: Шаламов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
25.06.1809
Дочь: Большакова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
06.04.1811
Дочь: Хиония Григорьева
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
05.02.1813
Сын: Шаламов Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
16.02.1820
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Афанасьева
Смерть
Неизвестно