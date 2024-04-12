Шаламова (Шаламова) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Дарья Васильева

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Шаламов Василий Васильев

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1801

Муж: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев

Рождение ребёнка
23.08.1802

Сын: Шаламов Максим Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1804

Сын: Шаламов Егор Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1805

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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