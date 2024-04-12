Шаламова (Шаламова) Дарья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Шаламов Василий Васильев
Бракосочетание
08.01.1801
Рождение ребёнка
23.08.1802
Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев
Рождение ребёнка
24.05.1804
Сын: Шаламов Егор Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1805
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иоанн (Иван) Васильев
Смерть
Неизвестно