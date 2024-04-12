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Шаламов Трифон Васильев

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Шаламов Василий Васильев

Мать: Шаламова ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1814

Жена: Шаламова Домна Иванова

Рождение ребёнка
30.10.1814

Дочь: Анастасия Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1815

Сын: Шаламов Матфий Трифонов

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1817

Дочь: Мария Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1818

Сын: Шаламов Тарасий Трифонов

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1819

Дочь: Марья Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шаламов Ипатий Трифонов

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Рождение ребёнка
17.01.1822

Сын: Шаламов Антоний Трифонов

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1823

Дочь: Агрипина Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1824

Сын: Шаламов Логгин Трифонов

Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.05.1839

Жена: Шаламова Евфросиния Филиппова

Рождение ребёнка
15.07.1840

Дочь: Улитта Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Евфросиния Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1844

Дочь: Феодотия Трифонова

Мать ребёнка: Шаламова Евфросиния Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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