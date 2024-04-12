Шаламов Трифон Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Шаламов Василий Васильев
Мать: Шаламова ?
Бракосочетание
21.01.1814
Жена: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1814
Дочь: Анастасия Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1815
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1817
Дочь: Мария Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1818
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1819
Дочь: Марья Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
17.01.1822
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1823
Дочь: Агрипина Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1824
Мать ребёнка: Шаламова Домна Иванова
Бракосочетание
10.05.1839
Рождение ребёнка
15.07.1840
Дочь: Улитта Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Евфросиния Филиппова
Рождение ребёнка
03.02.1844
Дочь: Феодотия Трифонова
Мать ребёнка: Шаламова Евфросиния Филиппова
Смерть
Неизвестно