Шаламова (Рышкова) Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Рышкова) Домна Иванова

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Рышков Иван

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1814

Муж: Шаламов Трифон Васильев

Рождение ребёнка
30.10.1814

Дочь: Анастасия Трифонова

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1815

Сын: Шаламов Матфий Трифонов

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1817

Дочь: Мария Трифонова

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1818

Сын: Шаламов Тарасий Трифонов

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1819

Дочь: Марья Трифонова

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шаламов Ипатий Трифонов

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Рождение ребёнка
17.01.1822

Сын: Шаламов Антоний Трифонов

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1823

Дочь: Агрипина Трифонова

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1824

Сын: Шаламов Логгин Трифонов

Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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