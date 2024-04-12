Шаламова (Рышкова) Домна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Рышков Иван
Бракосочетание
21.01.1814
Рождение ребёнка
30.10.1814
Дочь: Анастасия Трифонова
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
14.11.1815
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1817
Дочь: Мария Трифонова
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
26.02.1818
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
02.04.1819
Дочь: Марья Трифонова
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1822
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
29.07.1823
Дочь: Агрипина Трифонова
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1824
Отец ребёнка: Шаламов Трифон Васильев
Смерть
Неизвестно