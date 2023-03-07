Кокошкин Кузьма (Косьма) (Иоанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкин Кузьма (Косьма) (Иоанович)

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Место рождения

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

10.10.1907

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907

Отец: Кокошкин Иоанн Космин

Мать: Кокошкина Анна Иаковлева

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна

Смерть
1938
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