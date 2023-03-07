Кокошкин Кузьма (Косьма) (Иоанович)
Место рождения
Дата рождения10.10.1907
Дата смерти1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907
Отец: Кокошкин Иоанн Космин
Мать: Кокошкина Анна Иаковлева
Рождение ребёнка
27.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна
Смерть
1938