Кокошкина (Плескуньина) Анна Иаковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина (Плескуньина) Анна Иаковлева

Место рождения

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Плескуньин Яков Прокопиев

Мать: скрыто настройками приватности

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кокошкин Николай Иоанович

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кокошкин Иван Иоанович

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кокошкин Степан Иоанович

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кокошкин Илья Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Мария Иоанова

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Александра Иоанова

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1905

Дочь: Павла Иоанова

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Кокошкин Кузьма (Косьма) (Иоанович)

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Кокошкин Алексий Иоаннов

Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
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