Кокошкина (Плескуньина) Анна Иаковлева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Плескуньин Яков Прокопиев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кокошкин Николай Иоанович
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Мария Иоанова
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
19.01.1903
Дочь: Александра Иоанова
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
07.05.1905
Дочь: Павла Иоанова
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Кокошкин Кузьма (Косьма) (Иоанович)
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Рождение ребёнка
19.08.1909
Отец ребёнка: Кокошкин Иоанн Космин
Смерть
Неизвестно