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Усов Иван Васильевич

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1885

Отец: Усов Василий Гаврилов

Мать: Усова Пелагея Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: София Иванова

Мать ребёнка: Усова Лидия Фёдоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1915
кассир 1-го разряда Рыпинского казначейства
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Лидия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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