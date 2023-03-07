Усов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1885
Отец: Усов Василий Гаврилов
Мать: Усова Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: София Иванова
Мать ребёнка: Усова Лидия Фёдоровна
Работа или профессия
1915
кассир 1-го разряда Рыпинского казначейства
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Лидия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно