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Усова Пелагея Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Морин Фёдор Кодратов

Мать: Морина Фёкла Егорова

Бракосочетание
02.01.1883

Муж: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Усов Пётр ст

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1885

Сын: Усов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1887

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1887

Дочь: Нина Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1888

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1890

Сын: Усов Пётр Васильев

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1895

Сын: Усов Николай Васильев

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1895

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1902

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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