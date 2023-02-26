Усова Пелагея Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Морин Фёдор Кодратов
Мать: Морина Фёкла Егорова
Бракосочетание
02.01.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1884
Сын: Усов Пётр ст
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
22.06.1885
Сын: Усов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
14.01.1887
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
14.01.1887
Дочь: Нина Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.12.1888
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
29.06.1890
Сын: Усов Пётр Васильев
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
09.05.1895
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
09.05.1895
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
31.12.1902
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Усов Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно