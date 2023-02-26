Усова Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Усов Иван Васильевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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