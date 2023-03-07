Шомова (Подобедова) Александра Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомова (Подобедова) Александра Перфильевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911

Отец: Подобедов Перфилий Перфильевич

Мать: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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