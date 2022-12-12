Подобедов Перфилий Перфильевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Военная служба
Между 1902 и 1907
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Овчинникова Мария Перфильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1911
Дочь: Шомова Александра Перфильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Подобедов Иван Перфильевич
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Подобедов Василий Перфильевич
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Подобедов Петр Перфильевич
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Перфильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Перфильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна
Смерть
1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно