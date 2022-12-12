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Подобедов Перфилий Перфильевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Подобедов Порфирий Прохоров

Мать: Подобедова Матрона Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Между 1902 и 1907
Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Овчинникова Мария Перфильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1911

Дочь: Шомова Александра Перфильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Подобедов Иван Перфильевич

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Подобедов Василий Перфильевич

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Подобедов Петр Перфильевич

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Перфильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Перфильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ксения Федоровна

Смерть
1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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