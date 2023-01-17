Подобедова (Королева) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Федор Дементьевич
Мать: Королева ?
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Овчинникова Мария Перфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
15.05.1911
Дочь: Шомова Александра Перфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Подобедов Иван Перфильевич
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Подобедов Василий Перфильевич
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Подобедов Петр Перфильевич
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Перфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Перфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич
Смерть
Неизвестно