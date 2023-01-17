Подобедова (Королева) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Королева) Ксения Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Федор Дементьевич

Мать: Королева ?

Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Овчинникова Мария Перфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1911

Дочь: Шомова Александра Перфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Подобедов Иван Перфильевич

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Подобедов Василий Перфильевич

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Подобедов Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Перфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Перфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Перфилий Перфильевич

Смерть
Неизвестно
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