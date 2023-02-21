Подосиновиков Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосиновиков Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

21.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Подосиновиков Афанасий

Мать: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подосинновикова Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подосинновикова Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосинновикова Зоя Федоровна

Смерть
21.03.1985
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