Подосиновиков Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти21.03.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подосинновикова Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подосинновикова Зоя Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1985