Подосиновиков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Подосиновиков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
21.06.1937
Дочь: Мальшина Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно