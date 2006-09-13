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Подосиновиков Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Подосиновиков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
21.06.1937

Дочь: Мальшина Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосиновикова Варвара Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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