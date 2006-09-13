Подосиновикова (Зарецких) Варвара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1907
Дата смерти02.01.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Подосиновиков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий
Рождение ребёнка
21.06.1937
Дочь: Мальшина Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1993