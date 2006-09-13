Подосиновикова (Зарецких) Варвара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосиновикова (Зарецких) Варвара Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1907

Дата смерти

02.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907

Отец: Зарецкий Трофим Степанович

Мать: Зарецких Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Подосиновиков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий

Рождение ребёнка
21.06.1937

Дочь: Мальшина Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Подосиновиков Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосиновиков Афанасий

Смерть
02.01.1993
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