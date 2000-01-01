Подосинновикова Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинновикова Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1939

Дата смерти

08.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосиновиков Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосиновиков Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосиновиков Василий Афанасьевич

Смерть
08.03.1985
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