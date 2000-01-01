Подосинновикова Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1939
Дата смерти08.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосиновиков Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосиновиков Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1985