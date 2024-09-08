Гребцов Аким Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Гребцов Григорий Акимович
Мать ребёнка: Гребцова -- Александра Семёновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гребцова Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: Гребцова -- Мария Степановна
Рождение ребёнка
30.06.1901
Мать ребёнка: Гребцова -- Александра Семёновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
16.02.1905
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Гребцова Евгения Акимовна
Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
16.03.1907
Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.08.1908
Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна
Смерть
Неизвестно