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Гребцов Аким Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Гребцов Алексей Михайлович

Мать: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна

1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребцова -- Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребцова -- Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Гребцов Григорий Акимович

Мать ребёнка: Гребцова -- Александра Семёновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гребцова Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: Гребцова -- Мария Степановна

Рождение ребёнка
30.06.1901

Сын: Гребцов Кузьма Акимович

Мать ребёнка: Гребцова -- Александра Семёновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
16.02.1905

Жена: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Гребцова Евгения Акимовна

Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Гребцов Алексей Акимович

Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Гребцов Петр Акимович

Мать ребёнка: Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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