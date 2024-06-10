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Гребцов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гребцов Евлаппий Алексеевич

Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гребцов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гребцов Аким Алексеевич

Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна

1916 в Спирино
Смерть
09.03.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]

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