Гребцов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти09.03.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гребцов Евлаппий Алексеевич
Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гребцов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Гребцова (--) Акилина Меркурьевна
1916 в Спирино
Смерть
09.03.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]