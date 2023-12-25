Гребцов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Гребцов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гребцова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гребцова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гребцов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гребцова Васса Васильевна
Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно