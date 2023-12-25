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Гребцов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Гребцов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гребцова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гребцова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гребцов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гребцова Васса Васильевна

Мать ребёнка: Гребцова -- Иулиана Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребцова -- Иулиана Савельевна

Смерть
Неизвестно
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