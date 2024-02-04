Гребцова -- Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти20.12.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Гребцов Григорий Акимович
Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
30.06.1901
Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
20.12.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]