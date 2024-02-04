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Гребцова -- Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.12.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребцов Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Гребцов Григорий Акимович

Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
30.06.1901

Сын: Гребцов Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
20.12.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]

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