Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна

Место рождения

Мышланка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Волобуев Никифор

Мать: не указана

Мышланка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Гребцова Евгения Акимовна

Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Гребцов Алексей Акимович

Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Гребцов Петр Акимович

Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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