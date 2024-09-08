Гребцова (Волобуева) Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Волобуев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1905
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Гребцова Евгения Акимовна
Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
16.03.1907
Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
20.08.1908
Отец ребёнка: Гребцов Аким Алексеевич
Смерть
Неизвестно