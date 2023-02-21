Никишин Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Никишин Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1895
Сын: Никишин Трофим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1896
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно