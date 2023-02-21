Никишин Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Степан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Никишин Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1895

Сын: Никишин Трофим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Никишин Семён Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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