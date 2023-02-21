Никишин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Никишин Степан Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1913
Сын: Никишин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Никишина Ирина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно