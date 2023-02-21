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Никишин Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Никишин Степан Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1913

Сын: Никишин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Никишина Ирина Филипповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Ирина Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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