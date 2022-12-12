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Никишин Семён Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Никишин Степан Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Пелагея Симеоновна

Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 4-й сотни 4-го Уральского казачьего полка. 13.06.1915 года был ранен на укреплённой позиции у деревни Виктория, остался в строю.
Рождение ребёнка
09.05.1919

Сын: Никишин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Никишин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Зинаида Агеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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