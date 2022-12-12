Никишин Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: Никишин Степан Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Пелагея Симеоновна
Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 4-й сотни 4-го Уральского казачьего полка. 13.06.1915 года был ранен на укреплённой позиции у деревни Виктория, остался в строю.
Рождение ребёнка
09.05.1919
Сын: Никишин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Никишина Зинаида Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никишина Зинаида Агеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно