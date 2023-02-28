Никишин Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Николай Семёнович

Никишин Николай Семёнович

avatar

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.05.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919

Отец: Никишин Семён Степанович

Мать: Никишина Зинаида Агеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 24.11.1939 по 08.03.1960
Воинское звание: Старший лейтенант технической службы Призван 24.11.1939 года Илекским РВК. Звание – старший лейтенант технической службы. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечеств... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close