Никишин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения09.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919
Отец: Никишин Семён Степанович
Мать: Никишина Зинаида Агеевна
Военная служба
С 24.11.1939 по 08.03.1960
Воинское звание: Старший лейтенант технической службы Призван 24.11.1939 года Илекским РВК. Звание – старший лейтенант технической службы. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечеств... Показать все
Смерть
Неизвестно