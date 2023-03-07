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Ливенцов Аким Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Ливенцов Иван Фёдорович

Мать: Ливенцова Аграфена Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ливенцов Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1751

Жена: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ливенцов Пётр Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ливенцов Козьма Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ливенцов Максим Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ливенцов Яков Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ливенцов Никифор Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Ливенцов Анисим Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ливенцов Сергей Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ливенцов Иван Акимович

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ливенцова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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