Ливенцов Аким Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ливенцов Дмитрий Акимович
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Бракосочетание
До 1751
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Ливенцов Никифор Акимович
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ливенцова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Ливенцова Василиса Максимовна
Смерть
Неизвестно