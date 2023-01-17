Ливенцов Яков Акимович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ливенцов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ливенцова Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ливенцова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно