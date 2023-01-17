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Ливенцов Яков Акимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ливенцов Аким Иванович

Мать: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ливенцов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ливенцова Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ливенцов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ливенцова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ливенцова Екатерина Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливенцова Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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