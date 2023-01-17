Ливенцова Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ливенцов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ливенцова Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ливенцова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно