Ливенцова Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцова Екатерина Антоновна

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Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ливенцов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ливенцова Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Ливенцов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ливенцова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ливенцов Яков Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливенцов Яков Акимович

Смерть
Неизвестно
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