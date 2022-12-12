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Ливенцов Сергей Акимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Ливенцов Аким Иванович

Мать: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ливенцов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1795

Жена: Ливенцова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ливенцова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ливенцова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ливенцов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1813
Тула, город Тула, Тульская область
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