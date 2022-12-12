Ливенцов Сергей Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ливенцов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна
Бракосочетание
До 1795
Жена: Ливенцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ливенцова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ливенцова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Петровна
Смерть
1813