Ливенцова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцова Анна Петровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ливенцов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Ливенцов Сергей Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ливенцова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ливенцова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ливенцов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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