Ливенцова Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ливенцов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ливенцова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ливенцова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ливенцов Сергей Акимович
Смерть
Неизвестно