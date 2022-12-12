Ливенцов Дмитрий Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ливенцова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ливенцова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно