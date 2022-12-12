Ливенцов Дмитрий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивенцов Дмитрий Акимович

Ливенцов Дмитрий Акимович

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Ливенцов Аким Иванович

Мать: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1777

Жена: Ливенцова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ливенцова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ливенцова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ливенцов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ливенцова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close