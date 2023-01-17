Ливенцова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ливенцова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ливенцова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович
Смерть
Неизвестно