Ливенцова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивенцова Анна Михайловна

Ливенцова Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1777

Муж: Ливенцов Дмитрий Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ливенцова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ливенцова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ливенцов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ливенцов Дмитрий Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close