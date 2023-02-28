Ливенцов Козьма Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
До 1783
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ливенцова Анна Козьминична
Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ливенцова Пелагея Козьминична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1806
Жена: Ливенцова Мария
Смерть
1815