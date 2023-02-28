Ливенцов Козьма Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцов Козьма Акимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Ливенцов Аким Иванович

Мать: Ливенцова Василиса Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ливенцов Михаил Козьмич

Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1783

Жена: Ливенцова Агафья Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ливенцова Анна Козьминична

Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Ливенцов Андрей Козьмич

Мать ребёнка: Ливенцова Агафья Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ливенцов Иван Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ливенцова Пелагея Козьминична

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1806

Жена: Ливенцова Мария

Смерть
1815
Тула, город Тула, Тульская область
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