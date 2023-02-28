Ливенцова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивенцова Агафья Яковлевна

Ливенцова Агафья Яковлевна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Между 1795 и 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ливенцов Михаил Козьмич

Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1783

Муж: Ливенцов Козьма Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ливенцова Анна Козьминична

Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Ливенцов Андрей Козьмич

Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Между 1795 и 1802
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close