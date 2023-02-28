Ливенцова Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиМежду 1795 и 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович
Бракосочетание
До 1783
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ливенцова Анна Козьминична
Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Ливенцов Козьма Акимович
Смерть
Между 1795 и 1802