Черемисинов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Черемисинов Трофим Харламович

Мать: Черемисинова Васса

Бракосочетание
26.08.1833

Жена: Черемисинова Агафья Мартыновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Черемисинов Родион

Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Черемисинов Матвей

Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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