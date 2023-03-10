Черемисинов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Черемисинов Трофим Харламович
Мать: Черемисинова Васса
Бракосочетание
26.08.1833
Рождение ребёнка
1838
Сын: Черемисинов Родион
Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черемисинов Матвей
Мать ребёнка: Черемисинова Агафья Мартыновна
Смерть
Неизвестно